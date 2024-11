Al-Hilal, de Jorge Jesus, vence com 'hat trick' de Mitrovic na 'Champions' asiática



Riade, 04 nov 2024 (Lusa) -- O Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, venceu hoje na receção aos iranianos do Esteghlal, por 3-0, na quarta jornada da Liga dos Campeões asiática, com o futebolista sérvio Aleksandar Mitrovic a ser a grande figura.



O ponta de lança sérvio foi autor de um 'har trick', aos 15, 33 e 74 minutos, confirmando o favoritismo na prova do Al-Hilal, que lidera com 12 pontos, os mesmos do Al-Ahli, também da Arábia Saudita, seguido pelo Al-Saad, do Qatar, com oito, e pelo Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, com sete (menos um jogo), enquanto o Esteghlal segue no sétimo lugar, com apenas três pontos.



O internacional português João Cancelo jogou durante os 90 minutos pelo Al-Hilal, enquanto o seu compatriota Rúben Neves continua lesionado no joelho e arrisca mesmo falhar os jogos da seleção portuguesa frente à Croácia e à Polónia, marcados para 15 e 28 de novembro, a contar para a Liga das Nações.



O Al-Nassr recebe na terça-feira o Ai-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e, em caso de vitória, subirá ao terceiro lugar, a dois pontos dos dois líderes.