Al Hilal sobe à liderança da liga saudita

Com Rúben Neves titular no Al Hilal, o jogo foi decidido por dois antigos avançados do Benfica, com o uruguaio Darwin Nuñéz a inaugurar o marcador, aos 35 minutos, antes de o brasileiro Marcos Leonardo fazer o 2-0 final, aos 53.



O Al Hilal aproveitou os dois deslizes consecutivos do Al Nassr, para subir à liderança, com 32 pontos, mais um do que a equipa comandada por Jorge Jesus e que tem Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel.



O Damac não perdia há seis encontros, mas não conseguiu a segunda vitória no campeonato, mantendo-se no 14.º lugar, com nove pontos, um acima da zona de despromoção.

