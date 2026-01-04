Futebol Internacional
Al Hilal sobe à liderança da liga saudita
O Damac, treinado pelo português Armando Evangelista, foi derrotado em casa pelo Al Hilal, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga da Arábia Saudita, com o conjunto de Riade a subir à liderança.
Com Rúben Neves titular no Al Hilal, o jogo foi decidido por dois antigos avançados do Benfica, com o uruguaio Darwin Nuñéz a inaugurar o marcador, aos 35 minutos, antes de o brasileiro Marcos Leonardo fazer o 2-0 final, aos 53.
O Al Hilal aproveitou os dois deslizes consecutivos do Al Nassr, para subir à liderança, com 32 pontos, mais um do que a equipa comandada por Jorge Jesus e que tem Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel.
O Damac não perdia há seis encontros, mas não conseguiu a segunda vitória no campeonato, mantendo-se no 14.º lugar, com nove pontos, um acima da zona de despromoção.
