Al Hilal sofre primeira derrota e arrisca liderança

A equipa de Jesus - que não perdia qualquer encontro oficial há sete meses, desde 17 de abril, numa sequência de 28 partidas invicta - chegou a ter uma vantagem de dois golos, o primeiro da autoria do avançado brasileiro Marcos Leonardo, ex-Benfica, aos 12 minutos, e o segundo aos 37 minutos, pelo incontornável ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic.



A reação do Al Khaleej teve início ainda antes do intervalo, quando o avançado Abdullah Al Salem fez o 2-1, sendo que o mesmo jogador faria o empate, aos 47, antes de a reviravolta ser consumada pelo médio português e capitão de equipa Fábio Martins, ex-Sporting de Braga, ao minuto 85.



De assinalar um penálti desperdiçado pelo Al Khaleej, pelo grego Konstantinos Fortounis, aos 45 minutos, e um golo não sancionado ao avançado do Al Hilal, Mohammed Al Qahtani, aos 45+8.



O internacional português João Cancelo jogou os 90 minutos pelo Al Hilal, tal como Pedro Rebocho e Fábio Martins no Al Khaleej.



Com esta derrota, a primeira da época, o Al-Hilal arrisca perder a liderança do campeonato para o Al-Ittihad, que recebe no domingo o Al-Fateh.



A equipa de Jorge Jesus lidera com 28 pontos, seguida do Al-Ittihad, com 27, mas menos um jogo, enquanto o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, e o Al-Shabab, treinado por Vítor Pereira, estão na terceira e quarta posições, respetivamente, ambos com 22.