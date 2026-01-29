Em direto
Al Ittihad, de Conceição, cede empate tardio ao Al Fateh, de José Gomes

O Al Ittihad empatou hoje na visita ao Al Fateh (2-2), num confronto da Liga saudita de futebol entre os técnicos portugueses Sérgio Conceição e José Gomes, com os anfitriões a chegarem à igualdade na última jogada.

Nesta partida da 19.ª jornada, o avançado Saleh Al Shehri esteve em destaque no Al Ittihad, que contou com os lusos Danilo Pereira e Roger no 'onze' inicial, ao marcar os dois golos da equipa de Conceição, aos 25 e 84 minutos, o último de penálti.

Do lado do Al Fateh, com o defesa português Jorge Fernandes a titular, os golos foram apontados pelo atacante marroquino Mourad Batna, aos 74 minutos, da marca dos onze metros, e pelo ponta de lança argentino Matias Vargas, aos 90+9.

Com a divisão de pontos, o Al Ittihad segue no sexto posto, com 31 pontos, e pode 'descolar' ainda mais das equipas que estão no topo da tabela, ao passo que o Al Fateh é nono, com 22, ambos com 18 jogos disputados.

Na liderança está o Al Hilal, de Rúben Neves, que tem 45 pontos, seguido pelo Al Ahli (43) e pelo Al Nassr (40), de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

O primeiro classificado joga ainda hoje na casa do Al Qadisiya (quarto com 39 pontos), e o Al Nassr desloca-se na sexta-feira ao terreno do Al Kholood (13.º com 15), enquanto o Al Ahli já jogou esta ronda, tendo batido categoricamente o Al Ettifaq (sétimo com 29) por 4-0 na quarta-feira.
