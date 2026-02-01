Al Ittihad de Sérgio Conceição ganha na Liga Saudita de futebol

A vitória, conseguida com o golo do maliano Mahamadou Doumbia, aos quatro minutos, deixa o Al Ittihad mais confortável no sexto lugar, com 34 pontos, enquanto o Al Ajma segura a lanterna vermelha, com cinco.



Danilo Pereira e Roger foram titulares no Al Ittihad, enquanto Guga foi suplente utilizado na formação visitante.



O antigo vitoriano Jorge Fernandes marcou o golo do empate, 1-1, na receção do Al Fateh, de José Gomes, ao Al Hazem.



As equipas seguem no meio da tabela, com o Al Fateh em 10.º e o Al Hazem em 11.º.



Fábio Martins, na equipa visitante, foi o outro português em jogo.



O Al Fayha, de Pedro Emanuel, perdeu por 1-0 em casa do Al Shabab. As equipas ocupam o 12.º e 13.º lugares na classificação, respetivamente.



O campeonato é liderado pelo Al Hilal, com 46 pontos, mais três do que o Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.