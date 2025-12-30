Al Nassr cede os primeiros pontos na liga árabe

O neerlandês Wijnaldum inaugurou o marcador para os anfitriões, aos 16 minutos, com um tento de belo efeito, atirando ao ângulo na cara de um defesa, porém, João Félix igualou, no início do segundo tempo, com remate colocado na zona frontal, aos 47, com pontapé certeiro.



A reviravolta surgiu dos pés de Félix, que acertou nas costas de Cristiano Ronaldo, desviando o esférico para golo invulgar, aos 67.



Ainda assim, o Al Nassr não conseguiu segurar a vantagem, já que Wijnaldum deu expressão à reação dos locais e 'bisou', aos 80, rematando cruzado, liberto na área.



Nos descontos, o Al Nassr ainda viu Coman atirar ao ferro, porém não conseguiu evitar a perda dos dois primeiros pontos, na prova.



A formação orientada por Jorge Jesus comanda com 31 pontos, em 11 jogos disputados, seguida do Al Taawon, com menos três, 28, num pódio provisório que inclui o Al Hilal, com 26.

