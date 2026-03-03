Al Nassr confirma lesão na coxa de Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa após o último jogo frente ao Al Fayha", adianta a equipa de Riade, numa nota publicada nas redes sociais.

De acordo com o líder da Liga saudita, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, "iniciou um programa de reabilitação e será avaliado diariamente".

O tempo de paragem do avançado português não foi divulgado.

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 81 minutos da partida com o Al Fayha, de Pedro Emanuel, saindo com desconforto na perna direita.

O jogo terminou com a vitória da equipa orientada por Jorge Jesus, por 3-1.