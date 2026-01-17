Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix regressa aos triunfos

Num dos vários dérbis de Riade, e a procurar inverter um ciclo de três derrotas consecutivas, o Al Nassr entrou bem no jogo e chegou à vantagem de 2-0 com um autogolo de Saad Balobaid, aos dois minutos, e um golo de ‘bicicleta’ do francês Kingsley Coman, aos oito.



O que parecia ser um jogo tranquilo para a equipa orientada por Jorge Jesus tornou-se num pesadelo com o Al Shabab a reduzir com um autogolo do francês Mohamed Sima Kan (2-1), aos 31 minutos, e com o golo do empate pelo brasileiro Carlos Júnior (2-2), que já representou o Santa Clara, aos 53.



O Al Shabab, a subir de rendimento e com mais posse de bola, ficou reduzido a 10 com a expulsão do suíço Vincent Sierro, aos 67 minutos, e este momento coincidiu com o reunir de forças do Al Nassr para chegar ao triunfo por Abdulrahman Ghareeb (3-2), aos 76.



Após um início de campeonato promissor, com 11 vitórias seguidas, que lhe deu uma vantagem de quatro pontos na liderança, o Al Nassr perdeu fulgor e é agora segundo classificado, com 34 pontos, a quatro do Al Hilal, primeiro, que soma menos um jogo.



O Al Shabab segue na 14.ª posição, com 11 pontos, com apenas dois pontos acima da linha virtual de despromoção.