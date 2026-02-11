Em direto
Al Nassr, de Jorge Jesus, vence nos oitavos da segunda prova asiática

Os sauditas do Al Nassr, treinados pelo português José Jesus, venceram hoje por 1-0 o Arkadag, no Turquemenistão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2 asiática de futebol, equivalente à Liga Europa da UEFA.

O golo marcado aos 19 minutos pelo avançado Abdullah Al Hamdan, reforço de inverno do Al Nassr e que alinhava no rival Al Hilal, deixou a equipa orientada por Jorge Jesus em posição privilegiada para o encontro da segunda mão, marcado para 18 de fevereiro, na Arábia Saudita.

O Al Nassr alinhou sem a maioria dos habituais titulares no jogo da segunda prova continental asiática de clubes, disputado em Ashgabat, entre os quais os avançados internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix.
