Al Nassr, de Jorge Jesus, vence nos oitavos da segunda prova asiática

O golo marcado aos 19 minutos pelo avançado Abdullah Al Hamdan, reforço de inverno do Al Nassr e que alinhava no rival Al Hilal, deixou a equipa orientada por Jorge Jesus em posição privilegiada para o encontro da segunda mão, marcado para 18 de fevereiro, na Arábia Saudita.



O Al Nassr alinhou sem a maioria dos habituais titulares no jogo da segunda prova continental asiática de clubes, disputado em Ashgabat, entre os quais os avançados internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix.