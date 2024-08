Al Nassr empata no arranque da liga saudita

Cristiano Ronaldo marcou na estreia do Al Nassr na Liga da Arábia Saudita, mas a equipa comandada por Luís Castro acabou por empatar (1-1) com surpresa na receção ao Al Raed.

Em Riade, Ronaldo, que foi titular, assim como o seu compatriota Otávio, marcou aos 34 minutos, dando na altura vantagem à equipa da casa, mas o marroquino Fouzair, de grande penalidade, aos 49, refez a igualdade.



O capitão da seleção nacional ainda festejou o ‘bis’, num lance invalidado pelo VAR, mantendo-se o resultado inalterado até final, em novo ‘tropeção’ de Luís Castro, desta vez perante uma emblema que foi 11.º classificado na última temporada e que esteve na luta pela manutenção.



Antes deste encontro, a imprensa desportiva avançou que a continuidade do técnico português no Al Nassr estaria ‘tremida’, sobretudo após a goleada sofrida (4-1) com o Al Hilal, de Jorge Jesus, na Supertaça saudita.