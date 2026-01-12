Al Nassr perde com Al Hilal e fica a sete pontos do líder na Liga saudita

Em Riade, os visitantes adiantaram-se aos 42 minutos, com um golo do avançado e capitão luso Cristiano Ronaldo, que reforçou o estatuto de melhor marcador da prova, agora com 15 tentos, mas viram os anfitriões inverterem o resultado na segunda parte.



O capitão Salem Al Dawsari igualou de penálti, ao minuto 57, sendo que o guarda-redes adversário Nawaf Al Aqidi foi expulso instantes depois, por agressão ao médio português Rúben Neves, que tentava ir buscar a bola ao fundo da baliza, num lance punido com recurso ao videoárbitro (VAR).



Em superioridade numérica, o Al Hilal completou a reviravolta através do recém-entrado Mohamed Kanno, aos 81 minutos, com assistência de Rúben Neves, que fechou o marcador de grande penalidade, aos 90+2.



O médio foi totalista pelos anfitriões, que têm o defesa direito português João Cancelo de saída para o campeão espanhol FC Barcelona, enquanto o avançado luso João Félix competiu a tempo inteiro nos visitantes, ao contrário de Cristiano Ronaldo, substituído por Jorge Jesus ao minuto 83.



Ao atingir a 11.ª vitória consecutiva no campeonato, o Al Hilal reforçou a liderança isolada e manteve-se como a única equipa invicta, somando 38 pontos, contra 31 do Al Nassr, segundo classificado, que leva três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer, após triunfos nas 10 rondas iniciais.



A equipa de Jorge Jesus, treinador que se reencontrou com o Al Hilal, pelo qual foi campeão saudita sem derrotas em 2023/24, está provisoriamente em igualdade pontual com o Al Taawoun, terceiro, que visitará o campeão asiático Al Ahli, quarto, com 28, na quarta-feira, na conclusão da jornada.



Já no 18.º e último lugar, com dois pontos, a sete da zona de manutenção, segue o Al Najmah, do técnico luso Mário Silva, que perdeu na visita ao Al Hazem (3-2) e continua a ser a única equipa sem qualquer vitória, tendo desaproveitado em tempo de compensação uma vantagem de dois golos.



