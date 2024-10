Albert Riera espera Celje pronto para contrariar "favoritismo" do Vitória

De volta a Guimarães, onde, na época passada, comandou a equipa do Celje que afastou o Vitória da Liga Conferência, na segunda pré-eliminatória, o técnico espanhol realçou que a formação balcânica apresenta "muitas mudanças" face a 2023/24, mas tem a convicção de que pode fazer uma boa exibição no desafio marcado para as 15:30 de quarta-feira.



"O Vitória é favorito, mas, no futebol, o favoritismo apenas conta no papel. O Vitória está a começar bem a época e está com boas sensações. Vai jogar frente ao seu público. Sentimos uma pressão muito agradável. O futebol é um jogo bonito, porque nem sempre ganha quem é favorito", assumiu, na conferência de antevisão.



Independentemente do resultado que alcançar, o campeão esloveno tem a obrigação de competir bem e de "encontrar formas de 'ferir' um adversário "muito bom", com "um orçamento quatro a cinco vezes superior", tentando segurar a bola pelo máximo de tempo possível.



"Se perdermos a bola, eles podem 'ferir-nos'. Vamos tentar ser dominantes. Será difícil, porque o Vitória é bom a reter a bola, mas é assim que jogamos (...). Sabemos bem o que temos de fazer com a bola e sem a bola", acrescentou.



Albert Riera regressou ao Celje no final de julho, após ter cumprido a maior parte da época transata nos franceses do Bordéus, e perspetivou "um jogo diferente" daquele que o Celje venceu em 03 de agosto de 2023, por 1-0, antes de também levar a melhor no desempate por 4-2.



O antigo jogador de Espanhol, Liverpool e Galatasaray frisou que os seus jogadores estão "mais confiantes" ao fim de oito semanas de trabalho, quando estão prestes a realizar o primeiro jogo da história do clube numa fase de grupos ou de liga de uma competição europeia.



"Sinto a importância deste jogo para o clube. A diferença entre o ano passado e este é que já estamos qualificados. O clube está a crescer. Podemos melhorar, mas vamo-nos focar nesta fase de liga. Temos mais a ganhar do que a perder. Independentemente dos resultados, vamos aprender e ganhar experiência", observou.



Ao lado de Albert Riera, o lateral esquerdo esloveno Tamar Svetlin disse que o Celje está em Guimarães para competir, com o anseio de "repetir o sucesso da época passada" e com "o privilégio de representar a Eslovénia o melhor possível".



O lateral direito Karnicnik e o médio Zabukovnik, internacionais eslovenos, vão falhar o jogo de quarta-feira, lesionados, assim como o avançado bósnio Kvesic, castigado.



O Celje, da Eslovénia, defronta o Vitória de Guimarães em desafio da primeira jornada da fase regular da Liga Conferência, marcado para as 15:30 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do belga Lothar D'hondt.