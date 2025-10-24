Alemanha e Espanha em vantagem nas meias-finais da Liga das Nações feminina

A Alemanha e a Espanha, campeã mundial e detentora do troféu, aproximaram-se hoje da final da Liga das Nações feminina de futebol, ao baterem em casa França (1-0) e Suécia (4-0), respetivamente, na primeira mão das meias-finais.

Em Düsseldorf, um golo de Klara Bühl, aos 79 minutos, bastou para que as germânicas, bronze na edição inicial da prova, ganhassem às gaulesas, finalistas vencidas em 2024.

Mais amplo foi o triunfo espanhol frente às suecas, em Málaga, onde Alexia Putellas, aos 11 e 35 minutos, e a suplente Clàudia Pina, aos 32 e 90+4, ‘bisaram’ pela vice-campeã continental, que não utilizou Cristina Martín-Prieto, do pentacampeão português Benfica.

Sonia Bermúdez estreou-se no comando da ‘roja’, após ter sido promovida das seleções jovens do seu país como sucessora de Montse Tomé, tal como Tony Gustavsson, antigo técnico da Austrália, fez o primeiro desafio pelas nórdicas, rendendo Peter Gerhardsson.

Ao contrário do ano passado, a segunda edição da Liga das Nações é discutida em duas mãos a partir das meias-finais, sendo que a França e a Suécia voltam a ter pela frente a Alemanha e a Espanha na próxima terça-feira, em Caen e Gotemburgo, respetivamente.

A disputa pela terceira posição e a final estão agendadas para 28 de novembro e 02 de dezembro, com as germânicas e as gaulesas a alinharem na condição de visitadas na primeira mão dos confrontos em que estiverem inseridas perante espanholas e suecas.

As quatro seleções finalistas da Liga das Nações voltaram a competir pela primeira vez desde o Euro2025, no qual a Inglaterra renovou o troféu em julho, ao superiorizar-se à Espanha no desempate por penáltis (3-1, após empate 1-1 nos 120 minutos), na Suíça.

Portugal desceu à Liga B da Liga das Nações um mês antes, ao ficar no quarto e último lugar do Grupo A3 da primeira fase, com três pontos, atrás da líder Espanha, com 15, da Inglaterra, segunda, com 10, e da Bélgica, terceira, com seis, e apurada para o play-off.

