Alemanha e Espanha em vantagem nas meias-finais da Liga das Nações feminina

Em Düsseldorf, um golo de Klara Bühl, aos 79 minutos, bastou para que as germânicas, bronze na edição inicial da prova, ganhassem às gaulesas, finalistas vencidas em 2024.



Mais amplo foi o triunfo espanhol frente às suecas, em Málaga, onde Alexia Putellas, aos 11 e 35 minutos, e a suplente Clàudia Pina, aos 32 e 90+4, ‘bisaram’ pela vice-campeã continental, que não utilizou Cristina Martín-Prieto, do pentacampeão português Benfica.



Sonia Bermúdez estreou-se no comando da ‘roja’, após ter sido promovida das seleções jovens do seu país como sucessora de Montse Tomé, tal como Tony Gustavsson, antigo técnico da Austrália, fez o primeiro desafio pelas nórdicas, rendendo Peter Gerhardsson.



Ao contrário do ano passado, a segunda edição da Liga das Nações é discutida em duas mãos a partir das meias-finais, sendo que a França e a Suécia voltam a ter pela frente a Alemanha e a Espanha na próxima terça-feira, em Caen e Gotemburgo, respetivamente.



A disputa pela terceira posição e a final estão agendadas para 28 de novembro e 02 de dezembro, com as germânicas e as gaulesas a alinharem na condição de visitadas na primeira mão dos confrontos em que estiverem inseridas perante espanholas e suecas.



As quatro seleções finalistas da Liga das Nações voltaram a competir pela primeira vez desde o Euro2025, no qual a Inglaterra renovou o troféu em julho, ao superiorizar-se à Espanha no desempate por penáltis (3-1, após empate 1-1 nos 120 minutos), na Suíça.



Portugal desceu à Liga B da Liga das Nações um mês antes, ao ficar no quarto e último lugar do Grupo A3 da primeira fase, com três pontos, atrás da líder Espanha, com 15, da Inglaterra, segunda, com 10, e da Bélgica, terceira, com seis, e apurada para o play-off.



