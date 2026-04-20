Futebol Internacional
Alemão Marco Rose vai ter o treinador do Bournemouth na próxima época
O alemão Marco Rose, antigo treinador de Borussia Dortmund e Leipzig, vai comandar o Bournemouth na próxima temporada, tendo assinado um contrato por três temporadas, anunciou hoje o atual oitavo classificado da Liga inglesa de futebol.
Rose, de 49 anos, vai suceder ao espanhol Andoni Iraola, que está há três anos na costa sul de Inglaterra e confirmou na semana passada que iria abandonar o Bournemouth no final da atual época.
O Bournemouth tem como diretor desportivo o português Tiago Pinto, antigo dirigente da Roma e do Benfica.
Rose, que está atualmente sem clube, depois de abandonar o Leipzig em 2024/25, tem no currículo uma Taça da Alemanha e dois campeonatos austríacos ao serviço do Salzburgo.
O Bournemouth tem como diretor desportivo o português Tiago Pinto, antigo dirigente da Roma e do Benfica.
Rose, que está atualmente sem clube, depois de abandonar o Leipzig em 2024/25, tem no currículo uma Taça da Alemanha e dois campeonatos austríacos ao serviço do Salzburgo.