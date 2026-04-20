Alemão Marco Rose vai ter o treinador do Bournemouth na próxima época

Rose, de 49 anos, vai suceder ao espanhol Andoni Iraola, que está há três anos na costa sul de Inglaterra e confirmou na semana passada que iria abandonar o Bournemouth no final da atual época.



O Bournemouth tem como diretor desportivo o português Tiago Pinto, antigo dirigente da Roma e do Benfica.



Rose, que está atualmente sem clube, depois de abandonar o Leipzig em 2024/25, tem no currículo uma Taça da Alemanha e dois campeonatos austríacos ao serviço do Salzburgo.



