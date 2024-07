Álvaro Pacheco assina pelo Al Orobah da Arábia Saudita

O contingente de técnicos portugueses no principal escalão do futebol saudita sobe para cinco, depois de o Al Orobah ter comunicado a chegada de Álvaro Pacheco, com um contrato válido por uma época, até final de 2024/25.Luís Castro (Al Nassr), Vítor Pereira (Al Shabab), Álvaro Pacheco (Al Orobah), Paulo Duarte (Al Kholood) e Jorge Jesus (Al Hilal) são assim os treinadores lusos que iniciam o campeonato, competição em que o Al Hilal defende o título., tal como Paulo Duarte, ex-selecionador do Togo, à frente do Al Kholood.A experiência saudita para Álvaro Pacheco surge depois de o treinador ter sido despedido em junho com apenas quatro jogos na liderança dos brasileiros do Vasco da Gama, com três derrotas e um empate no Brasileirão.Antes, o treinador passou por Vitória de Guimarães e Estoril Praia, na mesma época de 2023/24, no Vizela, e no Fafe, os seus clubes enquanto técnico principal, e após ter sido adjunto em emblemas como Penafiel, Moreirense e Boavista.