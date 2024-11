Amorim entra na Premier League a empatar

Em Portman Road, durante a primeira meia hora, o Manchester United, com Bruno Fernandes como capitão e com Diogo Dalot igualmente no ‘onze’, esteve em ‘cima’ do penúltimo classificado da prova, mas a partir daí entrou Onana em ação.O camaronês ainda impediu o empate por Delap, mas não conseguiu fazer nada aos 43 minutos para travar o remate de Omari Hutchinson, desviado por um defensor do United.Na segunda parte, mais bola para o United, mas as melhores oportunidades foram do Ipswich, com Onana em destaque para impedir uma estreia desastrosa de Ruben Amorim no emblema de Manchester.Só Bruno Fernandes, na marcação de um livre direto, conseguiu criar algum perigo junto da baliza da formação da casa.Isto significa que o Manchester United segue no 12.º posto, com 16 pontos, enquanto o Ipswich Town passou a antepenúltimo, com nove.