Ancelotti e Courtois avaliaram estado físico de Mbappé

A apreensão invadiu o banco de suplentes do Real Madrid quando Kylian Mbappé teve de ser substituído na 1.ª parte do jogo com a Atalanta, a contar para a Liga dos Campeões, ao sentir dores na coxa esquerda. Mas, após o jogo, Carlo Ancelotti tranquilizou os adeptos merengues.Após o jogo o treinador dos madrilenos disse em declarações à Movistar: "".Thibaut Courtois também comentou este revés de Mbappé e afirmou à Movistar que o avançado deve falhar o jogo da próxima jornada da La Liga, com o Rayo Vallecano: "".





O Real viaja depois para o Catar, onde jogará a final da Taça Intercontinetal a 18 de dezembro.