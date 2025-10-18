Ange Postecoglou despedido do Nottingham Forest ao fim de oito jogos

“O Nottingham Forest confirma que, após uma série de resultados e exibições dececionantes, Ange Postecoglou foi dispensado das suas funções de treinador principal com efeitos imediatos”, lê-se num comunicado publicado no site oficial do clube.



O treinador, de 60 anos, tinha rendido o português Nuno Espírito Santo no final de agosto e abandona o Forest com um registo de oito jogos sem vencer, incluindo seis derrotas e dois empates.



Na Premier League, o emblema de Nottingham, que é o próximo adversário do FC Porto na fase de liga da Liga Europa, segue no 17.º posto, com cinco pontos, mas pode terminar a oitava ronda nos lugares de despromoção.



Ange Postecoglou chegou na presente temporada ao Forest, depois de duas épocas no Tottenham, sendo que na última (2024/25) conquistou a Liga Europa.

