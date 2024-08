Ángel Correa decide triunfo do Atlético de Madrid em Bilbau com golo nos descontos

O avançado argentino entrou na reta final do encontro, aos 88 minutos, para o lugar de Koke, e foi decisivo com um golo aos 90+2, após assistência do norueguês Sorloth, que aproveitou um erro de Iñigo Lekue para isolar o companheiro de equipa.



Correa não desperdiçou, após ultrapassar o guarda-redes Agirrezabala, terminando com uma série de 20 jogos dos bascos sem perderem em casa para o campeonato.



No País Basco, o guardião esloveno Oblak (ex-Benfica), afetado por um desconforto estomacal, teve de ficar de fora das opções dos forasteiros, com Diego Simeone a dar a titularidade na baliza ao argentino Juan Musso, ex-Atalanta, apresentado como reforço há quatro dias.



O jogo foi muito tático e bem disputado na primeira metade, mas a criatividade escasseou nesse período, em que as duas principais ocasiões de golo pertenceram aos ‘colchoneros’, mais eficazes com um golo tardio numa melhor segunda parte da equipa de Bilbau.



O Atlético de Madrid, que visita o Estádio da Luz em 02 de outubro, na segunda ronda da fase de liga da ‘Champions’, subiu, à condição, ao segundo lugar, com oito pontos, menos quatro do que o líder isolado FC Barcelona.



No primeiro jogo do dia, os catalães, também rivais do Benfica na principal competição europeia de clubes, golearam o Valladolid, por 7-0, na quarta vitória em quatro jornadas, com ‘hat-trick’ e uma assistência do ‘endiabrado’ Raphinha.



O internacional brasileiro marcou aos 20, 64 e 72 minutos, além de ter assistido para o tento de Ferran Torres (85), com o polaco Lewandowski (24), o francês Koundé (45+2) e Dani Olmo (83) a contribuírem para o expressivo desfecho.



No terceiro lugar, com sete pontos, segue o Villarreal, que joga ainda hoje no reduto do Valência (20:30), à mesma hora do encontro Leganés-Maiorca.



O Espanyol venceu (2-1) o Rayo Vallecano na Catalunha, virando o resultado nos descontos com golos de Carlos Romero, aos oito minutos, e do argentino Alejo Véliz, aos 90+6, após o tento inaugural de Álvaro García, aos quatro, seguindo ambos com quatro pontos.



O campeão Real Madrid ocupa o quinto lugar, com cinco pontos, e recebe o Betis no domingo (20:30).