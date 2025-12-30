Futebol Internacional
Angola eliminada da CAN2025
O empate de hoje entre Tunísia e Tanzânia (1-1) confirmou o afastamento de Angola da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2025), que falhou assim o apuramento para os oitavos de final como um dos melhores quatro terceiros classificados.
O empate de segunda-feira 0-0 frente ao já apurado Egito deixou os 'palancas negras' dependentes de terceiros, precisando que o Uganda não vencesse hoje a Nigéria - perdeu 3-1 - e que a Tanzânia perdesse frente à Tunísia, o que não aconteceu, pois o empate que se registou beneficiou ambos.
Com a igualdade 1-1 a apurar as duas seleções, Tanzânia e Tunísia terminaram o jogo sob um forte coro de assobios, já que durante boa parte da segunda parte as equipas praticamente se limitaram a trocar a bola, uma vez que a igualdade servia o propósito de ambas.
O futebolista dos quadros do Sporting de Braga Ismael Gharbi adiantou a Tunísia, aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade, enquanto Feisal Salum empatou no arranque da segunda parte, aos 48.
Ainda com a última jornada por disputar em três dos seis grupos, o ranking dos quatro melhores terceiros está já definido, no qual se inclui Moçambique, com os mesmos três pontos dos também apurados Benin e Sudão, todos com apenas dois jogos, enquanto a Tanzânia fecha esta classificação, com os mesmos dois pontos de Angola, mas mais golos marcados, três contra dois.
