Angola fecha qualificação para a CAN2025 sem derrotas

Pedro Gonçalves, que já tinha qualificado Angola para a competição africana, a duas jornadas do fim, fez história ao tornar-se o primeiro treinador a apurar Angola para uma fase final da CAN sem qualquer derrota.



Os angolanos terminaram o grupo F na liderança, com 14 pontos, seguidos pelo Sudão, com oito - tendo ambas as seleções garantido o apuramento direto -, enquanto o Níger terminou em terceiro, com sete, após vitória hoje sobre o Gana (2-1), que ficou em último com apenas três pontos.



O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.