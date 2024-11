Antigo avançado Dwight Yorke é o novo selecionador de Trindade e Tobago

“É um orgulho, um privilégio e uma honra poder liderar a seleção de Trindade e Tobago. Estou ansioso por poder trabalhar com este grupo talentoso”, disse Yorke, em declarações divulgadas no site oficial da TTFA.



O técnico, de 52 anos, está de volta à seleção do seu país, na qual já tinha desempenhado as funções de treinador-adjunto, além de a ter representado como jogador em 74 partidas (19 golos). Foi o capitão dos caribenhos na inédita participação num Mundial, em 2006, na Alemanha, então treinados pelo neerlandês Leo Beenhakker.



Yorke destacou-se durante quase uma década no Aston Villa, antes de se notabilizar como um dos principais avançados do futebol europeu ao serviço do Manchester United (1998/99 a 2001/02). Nos ‘red devils’ (151 partidas e 65 golos), formou uma dupla de ataque de respeito com o inglês Andy Cole, tendo conquistado a Liga dos Campeões em 1999, entre outros troféus.



Trindade e Tobago procura a segunda participação num Campeonato do Mundo, na edição de 2026, que será organizada por México, Estados Unidos e Canadá. Atualmente, está na segunda posição do Grupo B da fase de qualificação da CONCACAF, quando estão decorridas somente duas jornadas.