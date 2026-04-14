APCVD investiga incidentes e agressões na Porto Internacional Cup

A APCVD decidiu intervir formalmente após os incidentes registados na Porto Internacional Cup, evento organizado pela O-Sports entre os dias 02 e 04 de abril.



Em causa estão, primeiramente, as notícias de agressões a um jovem jogador da PSG Academy no escalão Sub-15, cujos dados foram já remetidos ao Ministério Público para efeitos de investigação criminal.



Segundo avançou a Unifoot TV e o jornal Le Parisien e foi confirmado pelo jornal A Bola, o jovem de 13 anos foi hospitalizado após ser violentamente agredido.



O incidente terá ocorrido quando o jovem – que representa o Montrouge Football Club 92, mas participava no evento pela PSG Academy - tentou defender um colega de equipa que era alvo de insultos racistas e sons que imitavam um macaco.



Ainda segundo o diário desportivo, o atleta recebeu assistência no local e foi transportado para uma unidade hospitalar no Porto, tendo a equipa adversária sido expulsa do torneio pela organização.



Em comunicado, o Montrouge FC condenou os atos, descrevendo o jogador em questão como um "herói" por enfrentar o racismo.



Além deste caso, a autoridade instaurou um processo de contraordenação relativo ao jogo de Sub-17 entre o FC Foz e o Noyal-Pontivy, devido à circulação de imagens onde são audíveis insultos dirigidos à equipa de arbitragem.



Paralelamente, a APCVD vai também investigar a responsabilidade da entidade organizadora para verificar o cumprimento de todos os deveres legais previstos para este tipo de eventos desportivos.



