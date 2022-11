Arábia Saudita surpreende e vence Argentina no jogo de abertura do Grupo C

A Arábia Saudita conseguiu hoje a primeira grande surpresa no Mundial de futebol de 2022, ao bater a Argentina, que não perdia há 36 jogos, por 2-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C, em Lusail.



A formação ‘albiceleste’, que procurava igualar o recorde mundial de invencibilidade da Itália (37 jogos), marcou primeiro, por Lionel Messi, de penálti, aos 10 minutos, mas Saleh Al Shehri, aos 48, e Salem Al Dawsari, aos 53, selaram a reviravolta.



O conjunto asiático é, assim, o líder do Grupo C, do qual fazem parte também o México e a Polónia, que se defrontam ainda hoje, pelas 16:00 (em Lisboa), em Doha.