Argélia e Costa do Marfim completam quartos da CAN2025

O último dia dos 'oitavos' arrancou hoje em Rabat, com a Argélia a garantir a vitória e o apuramento no último minuto do prolongamento.



A República Democrática do Congo dispôs das primeiras ocasiões para inaugurar o marcador, mas a Argélia reagiu e assumiu o controlo do jogo, embora o empate a zero se mantivesse no tempo regulamentar, adiando a decisão para o prolongamento.



Quando tudo indicava que o desfecho seria decidido nas grandes penalidades, Adil Boulbina marcou aos 119 minutos, com um remate colocado, e resolveu a eliminatória a favor dos argelinos, sem resposta dos congoleses.



Nos quartos de final, a Argélia vai defrontar a Nigéria, num ‘duelo’ entre as únicas seleções 100% vitoriosas na fase de grupos.



No outro encontro, disputado em Marraquexe, a campeã em título Costa do Marfim sentiu menos dificuldades para afastar o Burquina Faso, vencendo por 3-0, com a qualificação praticamente definida ainda na primeira parte.



Amad Diallo, extremo do Manchester United, aos 20 minutos, e Yan Diomande, aos 32, marcaram antes do intervalo, com Bazoumana Touré a fixar o resultado, aos 87, confirmando o apuramento dos ‘elefantes’ para os quartos de final, onde vão defrontar o Egito.