Futebol Internacional
Argélia e Costa do Marfim completam quartos da CAN2025
A Argélia e a campeã Costa do Marfim garantiram as duas últimas vagas nos quartos de final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2025), ao afastarem a República Democrática do Congo e o Burquina Faso, respetivamente.
O último dia dos 'oitavos' arrancou hoje em Rabat, com a Argélia a garantir a vitória e o apuramento no último minuto do prolongamento.
A República Democrática do Congo dispôs das primeiras ocasiões para inaugurar o marcador, mas a Argélia reagiu e assumiu o controlo do jogo, embora o empate a zero se mantivesse no tempo regulamentar, adiando a decisão para o prolongamento.
Quando tudo indicava que o desfecho seria decidido nas grandes penalidades, Adil Boulbina marcou aos 119 minutos, com um remate colocado, e resolveu a eliminatória a favor dos argelinos, sem resposta dos congoleses.
Nos quartos de final, a Argélia vai defrontar a Nigéria, num ‘duelo’ entre as únicas seleções 100% vitoriosas na fase de grupos.
No outro encontro, disputado em Marraquexe, a campeã em título Costa do Marfim sentiu menos dificuldades para afastar o Burquina Faso, vencendo por 3-0, com a qualificação praticamente definida ainda na primeira parte.
Amad Diallo, extremo do Manchester United, aos 20 minutos, e Yan Diomande, aos 32, marcaram antes do intervalo, com Bazoumana Touré a fixar o resultado, aos 87, confirmando o apuramento dos ‘elefantes’ para os quartos de final, onde vão defrontar o Egito.
