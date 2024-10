Argentina goleia Bolívia em "show" de Messi

Messi foi o principal responsável pelo triunfo volumoso da seleção campeã do mundo no jogo da 10.ª jornada, disputado na terça-feira, em Buenos Aires, tendo inaugurado o marcador, aos 19 minutos, e fechado com dois golos num curto espaço de tempo, aos 84 e 86.



O veterano avançado, de 37 anos, reforçou o estatuto de segundo futebolista com mais golos internacionais, com 112 remates certeiros em 189 encontros com a camisola albiceleste, apenas atrás do português Cristiano Ronaldo, que concretizou 133, em 216 partidas.



Além do "hat-trick", o 10.º em representação da Argentina, Messi efetuou também as assistências para os golos de Lautaro Martinez, aos 43 minutos, e Julian Alvarez, aos 45+3, que estabeleceram o resultado de 3-0 ao intervalo.



Num jogo em que o defesa do Benfica Nicolás Otamendi foi titular e até teve um golo anulado, por fora de jogo, o tento marcado por Thiago Almada, aos 69 minutos, teve algo de singular, pois foi o único que não teve intervenção do astro argentino, uma vez que a assistência pertenceu a Nahuel Molina.