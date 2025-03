Argentina. Lionel Messi falha Uruguai e Brasil devido a lesão

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias.



O jogador de 37 anos participou na última partida do Inter Miami frente à Atlanta United durante os 90 minutos (marcou um golo) mas vai falhar as partidas da Argentina. A informação pela Federação Argentina de Futebol que revela que Messi vai ficar a recuperar nos Estados Unidos.Lionel Scaloni anunciou esta segunda-feira a convocatória final da Argentina para as partidas de qualificação para o Mundial do próximo ano, a ser disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.Dos 33 jogadores que faziam parte da pré-convocatória, Lionel Messi acabou por sair da lista final de 26 jogadores, que contempla a presença de Nicolás Otamendi, capitão do Benfica.O capitão da seleção argentina apresentou queixas físicas após a partida disputada para a Major League Soccer e não vai defrontar o Uruguai (21 de março) e o Brasil, no superclássico da América do Sul, no dia 25. A Argentina lidera neste momento a zona de qualificação sul-americana, com 25 pontos em 12 jogos, à frente da seleção uruguaia e do Equador.Campeão mundial pela Argentina em 2022, no Catar, Lionel Messi é o jogador mais internacional de sempre pela albiceleste com 191 jogos disputados e 112 golos marcados (sendo também o melhor marcador de sempre).