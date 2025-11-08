Arsenal empata em Sunderland

(Com Lusa)

Antes de atuar no terreno do inesperado terceiro posicionado da Premier League - agora provisoriamente segundo –, o Arsenal vinha de um registo de 10 triunfos consecutivos em todas as provas, cinco para o campeonato.Já o Sunderland reforçou o estatuto de surpresa da temporada em Inglaterra e tornou-se na primeira equipa em todas as competições a conseguir marcar dois golos aos ‘gunners’, que entraram em campo com apenas três sofridos nas 10 primeiras rondas.O Arsenal, que voltou a não contar com o ex-Sporting Viktor Gyökeres devido a lesão, esteve bem perto de mais uma vitória, mas o neerlandês Brian Brobbey, aos 90+4 minutos, levou o Stadium of Light à ‘loucura’, fazendo o 2-2 final.O lance teve assistência de Daniel Ballard, que já tinha feito o 1-0 para a equipa da casa, aos 36 minutos. Depois disso, o Arsenal fez valer o favoritismo e protagonizou a reviravolta através de Saka, aos 54 minutos, e do belga Trossard, aos 74.O golo de Brobbey nos descontos, além do empate, manteve o Sunderland imbatível nos jogos em casa esta temporada, emblema que na última temporada militava no segundo escalão.O Arsenal passou assim a somar 26 pontos, mais sete do que o Manchester City, que recebe no domingo o campeão Liverpool, e do que o Sunderland, que igualou provisoriamente os ‘citizens’ no segundo posto.