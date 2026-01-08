Futebol Internacional
Arsenal fica-se pelo nulo e falha chance de distanciar-se ainda mais no topo
O Arsenal desperdiçou hoje uma boa oportunidade para ficar ainda mais confortável na liderança da Liga inglesa de futebol, ao empatar 0-0 na receção ao Liverpool, no encerramento da 21.ª jornada.
No norte de Londres, as duas equipas não conseguiram desfazer o ‘nulo’ durante os 90 minutos, um desfecho que colocou um ponto final na série de cinco triunfos seguidos dos ‘gunners’ na Premier League.
Desta forma, a equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta, que viu os perseguidores Manchester City e Aston Villa empatarem nesta ronda, frente a Brighton (1-1) e Crystal Palace (0-0), passa a somar 49 pontos no topo de prova, contra os 43 dos ‘citizens’ (segundos) e dos ‘villans’ (terceiros).
Já o atual campeão inglês, que somou a terceira igualdade consecutiva, é quatro posicionado, com 35.
Desta forma, a equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta, que viu os perseguidores Manchester City e Aston Villa empatarem nesta ronda, frente a Brighton (1-1) e Crystal Palace (0-0), passa a somar 49 pontos no topo de prova, contra os 43 dos ‘citizens’ (segundos) e dos ‘villans’ (terceiros).
Já o atual campeão inglês, que somou a terceira igualdade consecutiva, é quatro posicionado, com 35.