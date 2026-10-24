Futebol Internacional
Arsenal iguala City no topo da Liga inglesa
O Arsenal alcançou o Manchester City na liderança da Liga inglesa, depois de vencer o Everton, por 2-0, e beneficiar da derrota dos ‘citizens’ em casa do Aston Villa, por 2-1, na oitava jornada.
Após 13 jogos sem marcar qualquer golo de bola parada, fator tão decisivo para o título conquistado em 2025/26, o Arsenal inaugurou o marcador dessa forma, por Ezri Konsa (7 minutos), fazendo o 2-0 por outro defesa, o brasileiro Gabriel Magalhães (68 minutos).
Com este triunfo, os ‘gunners’ passaram a somar 21 pontos, os mesmos do Manchester City, que mais cedo tinha sofrido a primeira derrota na Liga inglesa, enquanto o Everton é nono, com 10.
Mais cedo, o Aston Villa tinha imposto a primeira derrota ao Manchester City, por 2-1, com dois golos do senegalês Nicolás Jackson, aos seis e 60 minutos, com os ‘citizens’, com o português Ruben Dias a titular e Matheus Nunes de fora, por lesão, a ainda conseguirem empatar, pelo inevitável norueguês Erling Haaland, aos 52 minutos.
O Aston Villa, que venceu pela terceira vez consecutiva o City, somou a segunda vitória seguida e o quarto jogo sem perder na Liga inglesa, subindo provisoriamente ao sexto lugar, com 11 pontos.
No outro encontro do dia, o Fulham somou a segunda vitória consecutiva, ao vencer em casa do Coventry, por 1-0, graças a um golo do norueguês Oscar Bobb, aos 80 minutos.
Os londrinos subiram ao 12.º lugar, com oito pontos, enquanto o recém-promovido Coventry está em zona de despromoção, no 19.º posto, com seis.
Com este triunfo, os ‘gunners’ passaram a somar 21 pontos, os mesmos do Manchester City, que mais cedo tinha sofrido a primeira derrota na Liga inglesa, enquanto o Everton é nono, com 10.
Mais cedo, o Aston Villa tinha imposto a primeira derrota ao Manchester City, por 2-1, com dois golos do senegalês Nicolás Jackson, aos seis e 60 minutos, com os ‘citizens’, com o português Ruben Dias a titular e Matheus Nunes de fora, por lesão, a ainda conseguirem empatar, pelo inevitável norueguês Erling Haaland, aos 52 minutos.
O Aston Villa, que venceu pela terceira vez consecutiva o City, somou a segunda vitória seguida e o quarto jogo sem perder na Liga inglesa, subindo provisoriamente ao sexto lugar, com 11 pontos.
No outro encontro do dia, o Fulham somou a segunda vitória consecutiva, ao vencer em casa do Coventry, por 1-0, graças a um golo do norueguês Oscar Bobb, aos 80 minutos.
Os londrinos subiram ao 12.º lugar, com oito pontos, enquanto o recém-promovido Coventry está em zona de despromoção, no 19.º posto, com seis.
(Com Lusa)