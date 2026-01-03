Arsenal imparável

O brasileiro Evanilson, antigo avançado do FC Porto, colocou os anfitriões em vantagem, logo aos 10 minutos, mas o compatriota Gabriel Magalhães, aos 16, e Declan Rice, regressado de lesão, aos 54 e 71, inverteram o marcador para os ‘gunners’, que chegaram ao 15.º triunfo no campeonato.



O recém-entrado francês Eli Junior Kroupi ainda reduziu distâncias, aos 76 minutos, mas não impediu a quinta vitória seguida do Arsenal, que igualou o melhor ciclo de resultados em 2025/26 na prova e até tinha sofrido duas derrotas em outros tantos jogos na época passada perante o Bournemouth.



Os ‘cherries’ já não ganham há 11 jornadas, desde outubro de 2025, e continuam no 15.º posto, com 23 pontos, nove acima da zona de descida.



O Arsenal entrou a vencer em 2026 e tem 48 pontos, seis acima do Aston Villa, que voltou aos êxitos na receção ao Nottingham Forest (3-1), quatro dias depois de ter perdido na visita ao líder (4-1), e subiu ao segundo lugar.



O pódio da Premier League é fechado de forma provisória pelo Manchester City, com 41 pontos e anfitrião do Chelsea no domingo, no fecho da ronda.