Arsenal na final da Taça da Liga inglesa com nova vitória sobre Chelsea

Quase três semanas depois do triunfo em Stamford Bridge, os ‘gunners’, líderes isolados da Premier League, ganharam com um golo tardio do suplente alemão Kai Havertz, ex-avançado dos ‘blues’, aos 90+7 minutos, para fecharem a eliminatória por cima no agregado dos dois duelos (4-2).



O Arsenal, vencedor em 1986/87 e 1992/93, acedeu à partida decisiva da Taça da Liga pela nona vez, e primeira desde 2017/18, completando uma dezena de jogos sem perder diante do Chelsea nas diversas provas, num ciclo iniciado em abril de 2022, em que juntou sete vitórias e três empates.



Desfalcados dos portugueses Pedro Neto e Dário Essugo, por problemas físicos, os campeões mundiais vinham de cinco triunfos, todos alcançados depois da derrota caseira com o Arsenal, mas quebraram a melhor série de resultados da época e ficaram, desde já, sem possibilidades de vencer a Taça da Liga pela sexta vez e atingir o primeiro título interno em oito anos.



O Arsenal tornou-se o primeiro finalista da 66.ª edição da prova, cujo jogo decisivo está agendado para 22 de março, no Estádio de Wembley, em Londres, diante do Newcastle, detentor do troféu, ou do Manchester City.



Na quarta-feira, os ‘citizens’, vice-líderes do palmarés da Taça da Liga, com oito conquistas - o Liverpool lidera, com 10 -, defendem em casa a vantagem de 2-0 conseguida na visita aos ‘magpies’, cujo único cetro foi arrebatado na temporada passada.

