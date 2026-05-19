Arsenal sagra-se campeão após deslize do Manchester City em Bournemouth

O Arsenal sagrou-se campeão inglês de futebol, pela primeira vez desde 2004 e 14.ª no seu historial.





O empate 1-1 do City, num jogo com golos de Junior Kroupi (39 minutos) e Erling Haaland (90+5), permitiu à equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta, que na segunda-feira venceu por 1-0 o já despromovido Burnley, chegar à última jornada, agendada para domingo e na qual visita o Crystal Palace, já com o título assegurado.

Os londrinos, que em 30 de maio disputam a final da Liga dos Campeões frente aos franceses do Paris Saint-Germain, garantiram o 14.º título de campeão inglês do seu palmarés, registo só superado pelo Liverpool e Manchester United, ambos com 20 troféus.





Manchester City evita derrota perto do fim, mas 'entrega' o título ao Arsenal



O Manchester City foi travado na visita ao Bournemouth, empatando 1-1, e entregou, a uma jornada do fim, o título de campeão inglês de futebol ao Arsenal, que vinha de um 'jejum' de 22 anos.



O conjunto de Pep Guardiola, que contou com Bernardo Silva e Matheus Nunes a titulares e Ruben Dias no banco, precisava de vencer para levar a discussão para a derradeira ronda, contudo o melhor que conseguiu foi empatar, com golo já aos 90+5, perante um Bournemouth que fez história ao garantir o primeiro apuramento para as competições europeias em 127 anos de existência.



Se o título esteve em discussão entre dois treinadores espanhóis, o novo campeão Mikel Arteta e Pep Guardiola, o feito do Bournemouth também fala castelhano, Andoni Iraola, que não vai orientar a equipa na próxima época.



O primeiro tento da partida aconteceu aos 39 minutos para os locais, quando o francês Eli Junior Kroupi foi assistido à entrada da área antes de rematar em arco para o canto superior direito.



A vantagem ao intervalo premiava uma equipa muito organizada e combativa e que esteve mesmo mais perto de fazer o segundo do que de sofrer o empate, já na fase final do encontro.



A melhor situação de golo tinha pertencido aos anfitriões, quando David Brooks, aos 90, surgiu na cara do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, mas o seu remate acertou no poste.



A um minuto do fim dos seis de compensação dados pelo árbitro, em lance confuso, o espanhol Rodri atirou ao poste e, na recarga, o inevitável norueguês Erling Haaland fez o seu 27.º golo no campeonato, ainda assim insuficiente.



Pep Guardiola deixará o City com muitos títulos, destacando-se os seis de campeão inglês, um Liga dos Campeões, em 2023, ano no qual conquistou a Supertaça Europeia e o Mundial de clubes.



O Arsenal, que não era campeão desde 2004, conquistou o seu 14.º cetro, registo apenas superado pelo Liverpool e Manchester United, ambos com 20 êxitos.



O Arsenal, que não conquistava o título de campeão inglês há 22 anos, e que sucede no palmarés da prova ao Liverpool, soma 82 pontos, mais quatro do que o Manchester City, segundo classificado.