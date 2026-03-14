Arsenal vence nos últimos minutos em jogo histórico em Inglaterra

Em Londres, já depois do sueco Gyokeres, ex-Sporting, aos 89 minutos, ter dado uma vantagem bem tardia aos ‘gunners’, o adolescente Max Downman, de apenas 16 anos, aos 90+7, entrou para a história da Premier League e do clube.



Dowman, que aproveitou da melhor forma a subida do guarda-redes Pickford à área do Arsenal, na última tentativa do Everton de chegar ao empate, tornou-se o jogador mais novo a marcar na competição, com 16 anos, dois meses e 11 dias, e o mais novo da história do Arsenal em todas as provas.



O extremo, que foi lançado na segunda parte, ainda com 0-0 no marcador, já tinha o estatuto de jogador mais novo a estrear-se pela equipa principal do Arsenal, com 15 anos e 302 dias.



Mesmo tirada a ‘ferros’, a quarta vitória seguida permite à equipa de Arteta chegar a uma vantagem de 10 pontos na liderança da Premier League sobre o Manchester City, que nesta altura tem menos dois jogos.



Os ‘citizens’ ainda hoje também jogam em Londres, mas no campo do West Ham, de Nuno Espirito Santo, numa partida em que Bernardo Silva, caso seja utilizado, iguala Luis Boa Morte como o português com mais jogos na história da Premier League.



Já o Everton, que vinha de duas vitórias seguidas, segue no oitavo posto, com 43 pontos.



A capital inglesa foi igualmente palco do triunfo do Newcastle sobre o Chelsea, com Anthony Gordon a marcar o único golo da partida, aos 18 minutos.



Com apenas um triunfo nos últimos cinco jogos, o Chelsea, que não contou com Pedro Neto devido a castigo, ocupa o quinto posto com 48 pontos, mas ainda pode ser nesta ronda ultrapassado pelo Liverpool, enquanto o Newcastle é nono com 42.



Com Florentino como suplente não utilizado, o Burnley empatou a zero na receção ao Bournemouth, enquanto o Brighton foi vencer a casa do Sunderland (1-0).



No Estádio da Luz (versão inglesa), o gambiano Yankuba Minteh, aos 58 minutos, marcou o único golo da partida.

