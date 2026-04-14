Arteta quer continuar a fazer história com Arsenal e passar às meias-finais

"Estamos a tentar fazer algo nesta competição que não foi feito na história do clube, em 140 anos. Isso mostra a dificuldade do que estão a fazer. É a primeira vez que estamos três anos seguidos nos quartos de final da Liga dos Campeões", vincou, na conferência de imprensa de antevisão à partida da segunda mão dos ‘quartos’, agendada para quarta-feira.



Lembrou ainda que os 'gunners', atuais líderes da Liga inglesa, continuam a lutar para vencer a principal competição interna após 22 anos sem o conseguir, pelo que disse estar cheio de energia para alcançar estes feitos.



"Estamos conscientes da dificuldade, mas a beleza está precisamente nisso: é difícil, é um desafio, e é por isso que estamos tão determinados a fazê-lo", afirmou aos jornalistas no campo de treinos em London Colney, no norte de Londres.



Na quarta-feira, os 'gunners' têm "a oportunidade de chegar às meias-finais" se eliminarem o Sporting, referiu Arteta, que disse não ter ficado surpreendido com a equipa portuguesa na primeira mão, em que os londrinos venceram por 1-0, no Estádio José Alvalade, com um golo do alemão Kai Havertz, aos 90+1 minutos.



"Sabemos da qualidade que eles têm e das diferentes formas como podem causar-nos problemas. São realmente uma equipa muito, muito boa. Já sabíamos disso, eles provaram-no na primeira mão e é por isso que sabemos que amanhã [quarta-feira] vai ser um jogo muito difícil", salientou.



O espanhol espera "uma equipa muito, muito dominante através da pressão, através da posse de bola", mas garantiu que os ‘gunners’ estão “preparados para isso”.



Arteta admitiu que Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber estão em dúvida para o jogo, sendo que o primeiro esteve ausente dos primeiros 15 minutos do treino abertos hoje aos jornalistas, após ter feito os 90 minutos na derrota de sábado com o Bournemouth.



Na mesma conferência de imprensa, o médio Eberechi Eze elogiou o colega Viktor Gyökeres, ex-jogador do Sporting, como "um tipo fantástico" e "um líder" que está a ajudar a equipa.



"É uma personalidade muito especial, e um jogador especial, alguém que dá tudo, absolutamente tudo em campo, e dá para ver como está disposto a dar tudo de si em campo. E, para mim, isso é inspirador", confessou aos jornalistas.



O Arsenal defronta o Sporting na quarta-feira, às 20:00, no Estádio Emirates, em Londres, num encontro que será dirigido pelo francês François Letexier.



Na fase de liga da Liga dos Campeões, apenas o empate em Leverkusen quebrou a série vitoriosa da formação londrina, num percurso em que somou 10 triunfos em 11 jogos, para terminar no primeiro lugar da primeira fase.



O Arsenal soma três presenças nas meias-finais da principal competição europeia de clubes, a última das quais na temporada passada, quando foi derrotado pelo futuro campeão continental, Paris Saint-Germain, já depois de ter atingido aquela fase em 2008/09 e em 2005/06, esta última sendo depois derrotado na final pelo FC Barcelona.



