Artur Jorge confirma abordagem de um clube português

”, salientou, à margem da condecoração de grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique, atribuída pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.Na sua primeira aventura fora de Portugal, Artur Jorge obteve grande sucesso, com a conquista de uma inédita Taça Libertadores para o Botafogo e de um título brasileiro que escapava ao clube do Rio de Janeiro há 29 anos, em apenas oito meses no cargo.”, realçou, acrescentando: “”.Artur Jorge revelou ainda que recebeu contactos por parte de conjuntos do Qatar, mas reforçou o compromisso atual com o Botafogo, clube que publicou um comunicado na segunda-feira a sublinhar que o contrato do treinador com a instituição dura até 2025.”, expressou, sem assegurar a sua continuidade.Com as várias questões da imprensa a centrarem-se no seu futuro, sendo o assunto do momento no panorama desportivo brasileiro, Artur Jorge explicou ainda o que procura e o que avalia num projeto desportivo, revelando uma decisão final nos próximos dias.”, apontou.Artur Jorge tornou-se o terceiro treinador português a conquistar a Taça Libertadores, repetindo o que Jorge Jesus tinha conseguido ao serviço do Flamengo, em 2019, e Abel Ferreira pelo Palmeiras, em 2020 e 2021, na maior prova de clubes da América do Sul.