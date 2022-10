Artur Jorge desvaloriza ciclo negativo do Sporting de Braga

Os belgas venceram em Braga por 2-1 na jornada anterior do grupo D, na passada quinta-feira, com uma reviravolta nos últimos minutos consumada com um `bis` do sueco Gustaf Nilsson, e lideram o grupo com nove pontos, contra seis dos minhotos, segundos classificados.

O treinador do Sporting de Braga disse esperar dificuldades no jogo da quarta jornada do grupo e deixou elogios ao adversário.

"[O Union Saint Gilloise] não me surpreendeu nada. Depois do sorteio, tive a oportunidade de ver a sua campanha na Liga belga, é uma equipa que vem das pré-eliminatórias da `Champions`, teve o mérito de poder chegar lá, tem sido muito forte esta época também, por isso digo que vamos ter um adversário muito complicado que vai exigir muito de nós para podermos ser melhores do que eles", declarou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Antes e depois da derrota `europeia`, o Sporting de Braga também perdeu, primeiro com o FC Porto (4-1 no Estádio do Dragão) e, no domingo, com o Desportivo de Chaves (1-0, em casa), ambas para o campeonato.

"O futebol é sempre feito de momentos. Tivemos um momento inicial [da temporada] em que foi preciso controlar alguma euforia. Agora, há da minha parte e dos meus jogadores, porque conversámos sobre isso, e eles têm experiência suficiente para perceberem isso, [a convicção de] que este não é um momento dramático, [ainda que] um momento não tão bom quanto nós queríamos. Reconhecemo-lo internamente também por causa da nossa exigência. Não estamos satisfeitos e sabemos que só trabalhando muito, tivermos humildade e formos capazes de nos unirmos é que sairemos de um momento como este", disse.

Questionado se o Sporting de Braga mantém o objetivo de ficar em primeiro lugar do grupo, o treinador afirmou que sim, "enquanto for matematicamente possível". Recordando que "faltam três jogos para terminar", Artur Jorge defendeu que a equipa tem que "ter a ambição de lutar em cada um dos jogos por esse objetivo".

"Sabemos que, neste momento, estamos em desvantagem com este mesmo adversário face ao resultado que tivemos na semana passada, mas continuamos com a crença, a ambição e a humildade de podermos vencer os jogos e ter as mesmas aspirações", disse.

Artur Jorge frisou "confiar no trabalho desenvolvido até agora" e, por isso, descartou alterar o sistema tático da equipa por causa das três derrotas seguidas.

"Confio muito no processo que temos feito e no trabalho desenvolvido, no que preparámos desde sempre com este grupo de jogadores que foi escolhido para termos um comportamento e uma ideia que seja assente no que é o trabalho e não no resultado. Temos que ter capacidade de acreditar no que somos capazes de fazer, trabalhar muito, sermos muito dedicados, termos um grande compromisso e querer ganhar até ao último minuto", disse.

Questionado sobre a entrada dos árabes Qatar Sports Investments na SAD `arsenalista` esta semana e se, por força disso, conta com reforços já em janeiro de 2023, o técnico considerou que "é fruto e sinal de mais um passo do crescimento do Sporting de Braga".

"Em termos práticos, temos que contribuir com uma grande exigência de ganhar jogos, nada mais no campo desportivo, a minha função é somente ser treinador", concluiu.

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo D, com seis pontos, e Union Saint Gilloise, primeiro, com nove, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Den Dreef, em Leuven, na Bélgica, em jogo que será arbitrado pelo azeri Aliyar Aghayev.