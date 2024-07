Artur Jorge e Abel Ferreira lideram o Brasileirão

Um golo marcado pelo venezuelano Jefferson Savarino, aos 62 minutos, já depois de Carlos Eduardo ter desperdiçado uma grande penalidade para o Botafogo, proporcionou na quinta-feira à equipa de Artur Jorge um magro triunfo no estádio do Vitória, 15.º classificado.



A vitória do Palmeiras na receção ao Atlético Goianiense foi mais categórica, por 3-1, graças aos golos marcados pelo argentino Flaco López (seis minutos), Raphael Veiga (52) e Alix Vinicius (53, na própria baliza), ao qual o penúltimo colocado apenas conseguiu responder por intermédio de Shaylon (nove).



Botafogo e Palmeiras, campeão nos últimos dois anos, sob a orientação de Abel Ferreira, assumiram o comando do Brasileirão, com dois pontos de vantagem sobre o Flamengo, que foi batido em casa pelo Fortaleza, sétimo posicionado, por 2-1.



Um das equipas lideradas pelos treinadores portugueses pode isolar-se no topo da classificação já na quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Portugal), uma vez que se vão defrontar, em encontro da 17.ª jornada da competição, no estádio do Botafogo.