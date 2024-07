Artur Jorge vence Petit e Botafogo é 2.º no Brasileirão

Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Botafogo inaugurou cedo o marcador, com um golo de Kauê, aos cinco minutos, mas em cima do intervalo, Isidro Pitta, de grande penalidade, fez a igualdade, antes de Mateo Ponte dar a vitória aos visitantes, aos 76.Já o Cuiabá somou o quarto jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, com três empates e uma derrota, e é 15.º classificado, dois pontos acima da linha de despromoção e do Atlético Goianiense.Também em jogo da 14.ª ronda, o Bragantino, de Pedro Caixinha, teve uma vitória tranquila na quarta-feira, precisamente diante da equipa de Goiânia, com os paulistas a vencerem por 3-1, com golos de Lincoln (07 e 45 minutos) e Helinho (21).O resultado ficou definido ainda na primeira parte, período em que o Atlético Goianiense também chegou a marcar, por Luiz Fernando, aos 30 minutos.Com a vitória na jornada, o Bragantino subiu ao sétimo lugar, com 22 pontos, mas com mais um jogo do que Cruzeiro e Fortaleza, ambos com 20, e mais três face ao Internacional, que surge em 10.º, com 18 pontos em 11 jogos.