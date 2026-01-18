Aston Villa perde e falha aproximação ao topo da Premier League

Os ‘villans’ tinham a oportunidade de ganhar pontos à concorrência na zona de acesso à Liga dos Campeões, na sequência dos empates de Arsenal (líder) e Liverpool (quarto) e da derrota do Manchester City (segundo) no dérbi local, mas claudicaram diante dos ‘toffees’.



A formação de David Moyes teve menos bola, mas foi claramente mais eficaz e poderia ter chegado ao intervalo em vantagem, após um remate de Merlin Rohi ao poste, ainda no primeiro minuto do jogo, e um golo anulado a Jake O’ Brian, aos 33, por posição irregular.



As ameaças do Everton concretizaram-se aos 59 minutos, num ‘chapéu’ de Thierno Barry, dando vantagem aos ‘toffees’, agora no décimo lugar, com 32 pontos.



O Aston Villa é terceiro, com os mesmos 43 pontos do Manchester City, segundo, ambos a sete do líder Arsenal.



No primeiro jogo do dia, no Molineux, o favorito Newcastle empatou 0-0 no reduto do lanterna vermelha Wolverhampton, deixando escapar a possibilidade de igualar o Manchester United, em quinto lugar, na zona europeia.



Os ‘magpies’, que jogam cartada importante na Liga dos Campeões diante do PSV, na quarta-feira, com a mira apontada à qualificação direta para os oitavos de final, não conseguiram traduzir em golos a clara superioridade na posse de bola (66%).



O empate, após três triunfos consecutivos no campeonato, traduz as dificuldades da equipa de Eddie Howe no Molineaux, onde os ‘wolves’ levam clara vantagem, com 31 vitórias em 54 jogos.



No Wolverhampton, o guarda-redes José Sá foi titular e Rodrigo Gomes entrou aos 86 minutos, mas o empate não teve impacto na classificação da equipa, que permanece no último lugar, praticamente condenada à descida, com oito pontos, 14 a menos do que o Nottingham Forest, primeira equipa acima dos lugares de despromoção.



O Newcastle é agora oitavo, com os mesmos 33 pontos do Sunderland, nono.



A 22.ª jornada da Premier League encerra na segunda-feira com a realização do jogo entre o Brighton (12.º classificado) e o Bournemouth (15.º).



