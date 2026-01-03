Aston Villa vice-líder em Inglaterra

Os ‘villans’ passam a somar 42 pontos, a três do líder Arsenal e com mais um do que Manchester City, equipas que ainda não entraram em campo nesta 20.ª jornada, na qual os ‘gunners’ visitam hoje o Bournemouth e o City recebe no domingo o Chelsea.



No Villa Park, em Birmingham, a equipa da casa abriu o marcador por Ollie Watkins, à beira do intervalo, aos 45+1, e o escocês McGinn deu ‘conforto’ à vitória com um bis, aos 49 e 73, já após Gibbs-White ter reduzido para o Forest.



O Nottingham Forest, que visita em 22 de janeiro o Sporting de Braga, na sétima jornada da Liga Europa, soma agora o quarto jogo consecutivo a perder na Liga inglesa, competição em que segue no 17.º lugar, ligeiramente acima da zona de descida.

