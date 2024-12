Atalanta esmaga Cesena nos oitavos da Taça italiana na estreia de Rui Patrício

O experiente defesa Davide Zappacosta abriu a contagem, logo aos quatro minutos, numa primeira parte em que o médio belga Charles De Ketelaere dilatou aos oito, o médio sérvio Lazar Samardzic fez o terceiro, aos 27, e De Ketelaere 'bisou', aos 35.



A ganhar por 4-0 ao intervalo, a líder da Serie A, que soma 10 vitórias consecutivas só no campeonato, não tirou o 'pé do acelerador' e voltou a alargar o fosso no marcador aos 54, por intermédio de Marco Brescianini, que tinha sido lançado em campo pelo técnico Gian Piero Gasperini apenas dois minutos antes, e Samardzic voltou a marcar, aos 71, fazendo a 'meia dúzia' de golos.



Aos 78, Rui Patrício (ex-Roma), que tem sido suplente de Marco Carnesecchi, deu o seu lugar na baliza a Francesco Rossi, o terceiro guarda-redes do plantel, que acabou por ser batido em cima do minuto 90 pelo médio gambiano Joseph Ceesay, que fez o golo de 'honra' dos visitantes.



Com a vitória, a Atalanta garantiu um lugar nos 'quartos' da prova, onde vai defrontar o Bolonha (bateu o Monza por 4-0 no início do mês), que já defrontou o Benfica (0-0, há uma semana na Luz) e vai enfrentar o Sporting na Liga dos Campeões, em 29 de janeiro, também em Lisboa.