Athletic Bilbau e Real Sociedad juntam-se ao FC Barcelona nas `meias` da Taça do Rei
O Athletic Bilbau ganhou ao Valência (2-1) e a Real Sociedad ao Alavés (3-2), nos quartos de final da Taça do Rei de Espanha em futebol, juntando-se ao já apurado FC Barcelona nas meias-finais.
O avançado nigeriano do Valência Umar Sadiq foi o protagonista da primeira parte, ao marcar um autogolo, aos 26 minutos, mas redimindo-se aos 35, levando a partida empatada para o intervalo.
No segundo tempo, os irmãos Williams assumiram o 'papel principal', depois de serem lançados em campo, com Nico a assistir Iñaki, aos 90+6, para dar a vitória tangencial à formação basca.
Do lado do Valência, o médio português André Almeida foi suplente não utilizado, enquanto o compatriota Thierry Correia ficou de fora por lesão.
Também o duelo entre o Alavés e a Real Sociedad foi recheado de emoções, com a incerteza no resultado a manter-se até ao apito final do árbitro, mas o 'homem do jogo' foi o luso Gonçalo Guedes, da formação de San Sebastian, com um golo e uma assistência, e a 'festa' do golo começou logo aos oito minutos, com o atacante argelino Abderrahmane Rebbach a abrir o ativo para os anfitriões.
Depois, aos 15, Guedes assistiu Mikel Oyarzabal para o empate, mas o ponta de lança Toni Martínez (ex-FC Porto) voltou a adiantar o Alavés, aos 29, de penálti.
No segundo tempo, aos 67, Martínez voltou a bater da marca de 11 metros, mas falhou, e foi Gonçalo Guedes quem abanou as redes, aos 76, antes de o islandês Orri Oskarsson fazer o terceiro para a equipa visitante, carimbando o 'bilhete' para as meias-finais da Taça do Rei.
O FC Barcelona, detentor do troféu e recordista de conquistas, com 32, já tinha garantido na terça-feira a passagem às semifinais, com o triunfo por 2-1 na visita ao campo do Albacete, ‘carrasco’ na ronda anterior do Real Madrid.
Só falta definir o quarto clube que vai disputar as 'meias' da 126.ª edição da Taça do Rei, que vai sair da partida entre o Betis e o Atlético de Madrid, agendada para quinta-feira, em Sevilha.
