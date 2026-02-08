Atl. Madrid arrisca terceiro lugar

O golo que decidiu o desafio saiu do pé esquerdo de Antony, aos 28 minutos, num lance em que o extremo brasileiro pegou na bola, fora da grande área, para rematar colocado e bater o ex-benfiquista Jan Oblak.



Este desaire deixa os ‘colchoneros’, terceiros posicionados, com 45 pontos, à mercê do Villarreal, quarto, com 42, que na segunda-feira será anfitrião do Espanyol, ficando ainda com um jogo por disputar.



Já o Betis prossegue na quinta posição (38) de uma classificação liderada pelo FC Barcelona (58), seguido do Real Madrid (54), que ainda hoje joga em Valência.



No País Basco, o Athletic Bilbau voltou a vencer, sete jogos depois, na receção ao aflito Levante (4-2), que jogou quase todo o desafio em inferioridade numérica, por culpa da expulsão de Matturro (minuto 17).



Gorka Guruzera, por duas vezes, marcou para os locais, com Serrano e Navarro a assinarem os restantes golos dos anfitriões, já no segundo tempo, ao passo que Elgezabai e Olasagasti foram os autores dos tentos da equipa orientada pelo luso Luís Castro.



Na Andaluzia, o Sevilha, com Fábio Cardoso entre os suplentes, empatou com o Girona (1-1), que desperdiçou uma grande penalidade no período de descontos, por Stuani.



Com o central Domingos Duarte de início, o Getafe foi a Vitória bater o Alavés por 2-0.