Atl. Madrid perde com Bétis e fica a 10 pontos do líder

No Estádio Benito Villamarín, um golo na própria baliza do uruguaio Jose Maria Gimenez, logo aos quatro minutos, resolveu o desafio a favor dos andaluzes, que tiveram o português Rui Silva entre os postes.



Esta foi a primeira derrota dos "colchoneros" na La Liga, a terceira na temporada, todas este mês, depois de perderem com o Benfica (4-0) e os franceses do Lille (3-1) para a fase de liga da Liga dos Campeões.



A segunda vitória seguida dos "verdiblancos" permite passar a somar 18 pontos, no quinto posto, logo atrás do "atleti", quarto, com 20, sendo que ambos podem vir a perder as posições, face ao confronto entre o sétimo classificado Athletic Bilbau e o oitavo Maiorca, os dois com 17. O sexto é o Osasuna, com 18.



A liderança pertence ao FC Barcelona, com 30 pontos, depois de no sábado ter reinado com uma goleada em Madrid, diante do Real (4-0), vice-líder, com 24, enquanto o Villarreal fecha o pódio, com 21.