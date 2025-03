Atlético comanda em Espanha

Para já, o Atlético segue líder da La Liga, pois o Real Madrid foi hoje derrotado no campo do Betis (2-1) e o FC Barcelona só entre em ação no domingo, mas é certo que os ‘colchoneros’, no mínimo, vão acabar a ronda isolados no segundo posto.



A formação de Diego Simeone vai passar a noite com dois pontos de vantagem sobre o FC Barcelona, mas tudo pode mudar caso os catalães vençam domingo na receção à Real Sociedad.



Na capital espanhola, o argentino Julián Álvarez, aos 66 minutos, fez o único golo da partida, naquela que foi apenas a quarta derrota do Athletic Bilbau na prova, a primeira desde outubro de 2024.



Os bascos poderiam, porém, ter restabelecido a igualdade na parte final, em que atiraram três bolas aos ‘ferros’ da baliza defendida pelo capitão Jan Oblak.



O Athletic segue no quarto posto, a seis pontos de Real Madrid e ‘Barça’, mas podem terminar a ronda apenas com um de vantagem sobre o Villarreal, quinto.



Horas antes, Real Madrid sofreu também a quarta derrota na Liga espanhola, no campo do Betis (2-1), com o médio Isco, que representou os ‘merengues’ durante nove temporadas, a ser determinante e dar a vitória ao adversário do Vitória de Guimarães nos ‘oitavos’ da Liga Conferência, aos 54 minutos, na marcação de um penálti, consumando a reviravolta para a equipa da casa.



Antes, aos 10 minutos, o marroquino Brahim Diaz tinha dado vantagem aos campeões espanhóis, mas Johnny Cardoso, internacional pelos Estados Unidos, refez a igualdade, aos 34, precisamente com assistência de Isco.



O Betis segue para já isolado no sexto lugar da prova, com 38 pontos, já que beneficiou do empate do Rayo Vallecano (1-1), sétimo, na receção ao Sevilha.



Na quinta-feira, o Bétis recebe o Vitória de Guimarães, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, dois dias depois de o FC Barcelona jogar na Luz, com o Benfica, para a primeira mão dos ‘oitavos’ da ‘Champions’.



Num duelo entre emblemas do meio da tabela, o Girona empatou (2-2) na receção ao Celta Vigo, com destaque para um golo e uma assistência do ucraniano Viktor Tsygankov para a equipa da casa.



O Girona continua no 12.º posto e bem longe de repetir a campanha da última temporada, que valeu o apuramento para a Liga dos Campeões.