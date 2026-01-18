Atlético de Madrid bate em casa o Alavés pela margem mínima

No Estádio Metropolitano, os 'colchoneros' dominaram as operações, mas a falta de eficácia ditou que o marcador chegasse em 'branco' ao intervalo, algo que mudou com o golo do ponta de lança norueguês Alexander Sorloth no recomeço da partida, aos 48 minutos.



O resultado manteve-se até ao final e permite ao Atlético de Madrid manter o quarto posto da La Liga mas, agora, com os mesmos pontos do terceiro classificado (41), Villarreal, que perdeu no sábado na deslocação ao campo do Bétis (2-0).



Na liderança, com 49 pontos, está o FC Barcelona, que joga hoje frente à Real Sociedad, e na segunda posição segue o Real Madrid, que ganhou no sábado ao Levante (2-0).



Já o Valência conseguiu uma importante vitória na visita ao Getafe, por 1-0, com o único golo do encontro a ser apontado pelo defesa José Gayà, aos 84 minutos.



Com os três pontos, a formação valenciana, com os lusos André Almeida no banco e Thierry Correia fora por lesão, saltou dos lugares de despromoção e segue em 17.º com 20 pontos, enquanto o Getafe, que contou com o defesa português Domingos Duarte a titular, é 15.º com 21.

