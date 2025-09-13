Atlético de Madrid estreia-se a ganhar na Liga

A equipa de Diego Simeone pôs um ponto final no seu péssimo início de época, em que somou dois empates e uma derrota, sendo a justa vencedora diante de um quarto classificado que esteve aquém do demonstrado nas três jornadas anteriores.



Um erro do português Renato Veiga, que fez um passe em zona ‘proibida’, esteve na origem do primeiro golo dos ‘colchoneros’: Julián Alvarez intercetou a bola, resistiu à ‘tentação’ de rematar e assistiu Pablo Barrios aos nove minutos.



Até hoje imbatível na Liga Espanhola, o Villarreal teve uma primeira parte desastrada, mostrando dificuldades em segurar a bola – teve apenas 34% de posse -, mas chegou a estar perto do empate mesmo antes do intervalo, contudo o livre convertido por Nicolas Pépé embateu na trave.



Só no início da segunda parte, mais concretamente ao minuto 52, é que o Atlético concretizou a sua superioridade, com Nico González a assinalar a sua estreia pelos ‘rojiblancos’ com um golo.



O avançado argentino, emprestado pela Juventus, saltou mais alto do que os defesas adversários para fazer o 2-0, após passe certeiro de Marcos Llorente.



Não faltou intensidade na segunda parte, mas o marcador não se alterou, com o Atlético de Madrid a subir ao nono lugar do campeonato, com cinco pontos.



Já o Villarreal, que tem sete pontos, desperdiçou a oportunidade para ‘assaltar’ o segundo lugar do Athletic Bilbau, que tinha deixado a vice-liderança da La Liga à mercê do ‘submarino amarelo’, com uma surpreendente derrota em casa frente ao Alavés, a primeira em duas décadas.



No Estádio San Mamés, um golo na própria baliza de Berenguer, aos 57 minutos, bastou para ‘condenar’ os bascos, que tinham somado três vitórias em outros tantos jogos no campeonato.



No entanto, o Athletic Bilbau manteve o segundo lugar à condição, com nove pontos, enquanto o Alavés, que somou o segundo triunfo na Liga espanhola, é sétimo, com sete.



Os bascos podem ainda ser ultrapassados por FC Barcelona e Espanyol, que ainda não jogaram esta jornada e somam ambos sete pontos.



A Liga espanhola é liderada pelo Real Madrid, que venceu os quatro encontros que disputou, nomeadamente o de hoje frente à Real Sociedad (2-1) e tem 12 pontos.