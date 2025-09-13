Real comanda isolado em Espanha

O avançado francês abriu a contagem, aos 12 minutos, e assistiu o turco Arda Güler para o segundo golo dos madrilenos, aos 44, já depois da expulsão do defesa Dean Huijsen, aos 32, que a Real Sociedad só conseguiu aproveitar para reduzir a desvantagem, aos 56, na sequência de uma grande penalidade convertida de Mikel Oyarzabal.



O Real Madrid isolou-se no topo da La Liga, com três pontos de vantagem sobre o Athletic Bilbau – que ainda hoje recebe o Alavés e poderá igualar os ‘merengues’ – e o Getafe, enquanto o grande rival, o FC Barcelona, campeão em título, ficou a cinco pontos de distância, com menos um jogo realizado.



Depois de ter um golo invalidado devido a um fora de jogo milimétrico, Mbappé inaugurou mesmo o marcador aos 12 minutos, aproveitando um erro da defesa anfitriã, numa fase do encontro em que a Real Sociedad não parecia capaz de contrariar a supremacia dos ‘merengues’.



A expulsão de Huijsen, aos 32 minutos, por travar Oyarzabal em falta, que se isolava em direção à baliza do Real Madrid, poderia ter invertido os pressupostos, mas isso não aconteceu durante a primeira parte, e foram os visitantes que aumentaram para 2-0, aos 44, através de Güler, após uma boa iniciativa de Mbappé.



A superioridade numérica da equipa anfitriã só se fez sentir no segundo período e, depois de o remate de Pablo Marín ter acertado nos dois postes da baliza do Real Madrid, a Real Sociedad reduziu aos 56, através de uma grande penalidade concretizada por Oyarzabal, a punir mão na área de Dani Carvajal.



A Real Sociedad, que caiu para o 17.º lugar, primeiro acima da zona de despromoção, remeteu o adversário para as proximidades da sua área, mas o Real Madrid resistiu às investidas da equipa da casa e manteve o registo 100% vitorioso no campeonato.



Ainda hoje, o Getafe, com o defesa português Domingos Duarte a titular, subiu provisoriamente ao terceiro lugar, ao impor-se por 2-0 na receção ao Oviedo (15.º), graças a dois golos marcados no período de compensação da primeira parte, por Mario Martin, aos 45+4 minutos, e Borja Maioral, aos 45+9.