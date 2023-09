Atlético domina Real no dérbi de Madrid

No Estádio Metropolitano, o Real Madrid, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, registou a primeira derrota da época, em todas as competições em que está envolvido, e ‘cede’ a liderança da La Liga ao FC Barcelona.



Vencedores no sábado frente ao Celta de Vigo, com 'remontada' para 3-2, os catalães estão com 16 pontos, tal como o surpreendente Girona, que superou o Maiorca. O Real Madrid mantém os 15 pontos e cai para terceiro.



O Atlético de Madrid sobe a quinto, com 10 pontos, ainda com um jogo de atraso.



Muito agressivo logo desde o início, o Atlético chegou com rapidez ao 2-0, com cabeceamentos de Álvaro Morata (quatro minutos) e do francês Antoine Griezmann.



Totalmente dominado na partida, o Real reduziu aos 35, com o golo do alemão Toni Kroos, com o resultado a ir para intervalo com 2-1.



Na segunda parte, os pupilos de Simeone voltaram a entrar muito fortes e bastou um minuto para que Morata, um ex-'merengue', marcasse de novo ao seu antigo clube, mais uma vez de cabeça.



Ao início da tarde, a Real Sociedad, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, venceu na receção ao Getafe por 4-3, com reviravolta.



Na Reale Arena, o japonês Kubo, logo à passagem do minuto dois, abriu o ativo a favor dos bascos, mas o emblema dos arredores de Madrid respondeu com dois golos à beira do intervalo, da autoria de Alena (39) e Mayoral (45+5, de penálti).



No segundo tempo, Oyarzabal (61 e 88), o primeiro da marca do castigo máximo, e Brais Méndez (66) marcaram para a Real Sociedad, que ainda permitiu a Latasa (90+2) deixar o resultado com a diferença mínima.



No lado basco, o luso André Silva foi suplente não utilizado, assim como o compatriota Domingos Duarte, mas no conjunto visitante.



Com este resultado, a Real Sociedad passa a somar nove pontos na oitava posição, a um ponto do Atlético, do Valência e do Rayo Vallecano.



Hoje, o Rayo empatou 1-1, na receção ao Villarreal, o mesmo resultado com que terminou o Betis-Cádiz.



Em jogo de 'aflitos', o português André Ferreira esteve na baliza do Granada, na derrota por 1-0 no terreno do Las Palmas.



O Granada é penúltimo, com três pontos, enquanto o Las Palmas deixou a zona de despromoção para o 15.º lugar, com cinco pontos.